На севере КАД опрокинулся грузовик

Пострадавших в результате ДТП нет, однако большегруз занял первую и вторую полосы. Из-за аварии на внутреннем кольце собралась двухкилометровая пробка.

Утром в четверг, 20 июля, на севере КАД опрокинулся большегруз. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авария произошла примерно в 8:50 на 15-ом км внутреннего кольца трассы. Предварительно сообщается, что водитель большегруза не справился с управлением.

Пострадавших в результате ДТП нет, однако грузовик занял первую и вторую полосы. Из-за аварии на внутреннем кольце собралась двухкилометровая пробка.

На месте работает МЧС, а также представители обслуживающей дорогу подрядной организации и спецтехника.

Ранее мы сообщили о том, что каршеринг влетел в витрину алкомаркета на проспекте Героев.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"