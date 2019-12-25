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На севере КАД опрокинулся грузовик
Сегодня, 9:50
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На севере КАД опрокинулся грузовик

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Пострадавших в результате ДТП нет, однако большегруз занял первую и вторую полосы.  Из-за аварии на внутреннем кольце собралась двухкилометровая пробка.

Утром в четверг, 20 июля, на севере КАД опрокинулся большегруз. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Авария произошла примерно в 8:50 на 15-ом км внутреннего кольца трассы. Предварительно сообщается, что водитель большегруза не справился с управлением.

Пострадавших в результате ДТП нет, однако грузовик занял первую и вторую полосы.  Из-за аварии на внутреннем кольце собралась двухкилометровая пробка.

На месте работает МЧС, а также представители обслуживающей дорогу подрядной организации и спецтехника.

Ранее мы сообщили о том, что каршеринг влетел в витрину алкомаркета на проспекте Героев.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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