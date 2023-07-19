Каршеринг влетел в витрину алкомаркета на проспекте Героев

В результате ДТП пострадала находившаяся в помещении девушка.

Вечером вторника, 18 июля, в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с каршерингом. Арендованная машина протаранила витрину алкомаркета. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

Авария случилась на проспекте Героев. Как было установлено, водитель проехал между колоннами дома и не успел затормозить, в результате чего автомобиль влетел в стекло торговой точки на углу проспекта Героев и набережной Дудергофского канала.



В результате ДТП пострадала находившаяся в помещении алкомаркета девушка. На место аварии прибыла полиция.

Ранее мы сообщили о том, что следствие расследует ДТП с пьяным водителем и детьми в Санкт-Петербурге.

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