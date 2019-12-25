Следствие расследует ДТП с пьяным водителем и детьми в Санкт-Петербурге

Следствие расследует ДТП с участием алкоголизированного водителя каршеринга и малолетних пассажиров в Санкт-Петербурге

В СМИ появилась информация о серьезном ДТП, произошедшем в Санкт-Петербурге, где гражданин страны ближайшего зарубежья, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управляющий каршеринговым автомобилем, столкнулся с другим автомобилем, перевозившим малолетних пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следственный комитет РФ в городе активно проводит доследственную проверку с целью выяснения всех обстоятельств этого инцидента. В ходе расследования будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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Фото: Piter.TV

