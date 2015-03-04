В ночном ДТП на Парашютной погиб мотоциклист

Волитель Chevrolet Cruise не предоставил погибшему преимущество при развороте.

В ночь на понедельник, 17 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, в 00:40 на Парашютной улице случилась смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 33-летний водитель Chevrolet Cruise двигался по Парашютной улице от улицы Летчика Паршина в сторону Шуваловского проезда. При развороте он не предоставил преимущество мотоциклу Suzuki под управлением мужчины 1986 года рождения, который двигался по Парашютной улице от Шуваловского проспекта.

В результате мотоциклист от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

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Фото: Pxhere