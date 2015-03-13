Пятиклассник на велосипеде попал под колёса иномарки в Колпино

Вечером в воскресенье, 16 июля, на улице Веры Слуцкой в Колпино произошла авария, в результате которой в больницу попал пятиклассник. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 39-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь от Пролетарской улицы в сторону Стахановской улицы на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 11-летнего школьника, который, не спешившись, на велосипеде пересекал проезжую часть справа налево.
В результате мальчик был госпитализирован с автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой лба, закрытым переломом правой лучевой кости в состоянии средней тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что катер перегородил проезд автомобилям на Шлиссельбургском проспекте.
Фото: Pxhere
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