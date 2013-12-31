Катер перегородил проезд автомобилям на Шлиссельбургском проспекте

По предварительным данным, водный транспорт оказался на асфальте после того, как его уронил внедорожник Toyota Land Cruiser.

В воскресенье, 16 июля, у дома №32/1 по Шлиссельбургскому проспекту произошло необычное ДТП: дорогу проезжающим машинам перегородил катер. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, водный транспорт оказался на асфальте после того, как его уронил внедорожник Toyota Land Cruiser.

Пользователи сравнили произошедшее с забавным эпизодом из мультфильма "Ну, погоди!", в котором волк перемещался по проезжей части на катере.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы всё чаще получают травмы после столкновения с электросамокатами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ваня Иванов)