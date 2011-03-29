Петербуржцы всё чаще получают травмы после столкновения с электросамокатами

Опасность электросамокатов стала одной из тем пресс-конференции в ТАСС (г. Санкт-Петербург), посвященной проведению в Санкт-Петербурге недели по снижению смертности от внешних причин.

Как отмечает врач травматолог-ортопед по оказанию экстренной медицинской помощи Городской Мариинской больницы Георгий Бардавелидзе, за последний год число ДТП, в которых участвуют граждане, использующие электрические средства передвижения, несомненно, увеличилось. Однако, как отмечает Георгий Бардавелидзе, большая часть травм, носит характер средней степени тяжести.

К счастью можно отметить, что по крайне мере по нашим наблюдениям большинство этих травм ограничиваются средней степенью тяжести. Такие пациенты в большинстве своем, смогут отправиться домой после посещения приемного покоя

Гражданам рекомендовали пользоваться специальной экипировкой, так как большинство пренебрегают правилами безопасности.

Стоит заметить, что мизерное количество пациентов, попадающих к нам, пользуются простейшими правилами безопасности. Никаких шлемов, никаких защитных средств, они при себе не имеют, попадая к нам, в Мариинскую больницу. А попадают они часто, мы это видим постоянно

В завершении Георгий Бардавелидзе упомянул, что он не преследует цели запугать любителей электрического транспорта, однако нужно помнить, что это средство повышенной опасности.

Этим можно пользоваться, это прекрасно, это облегчает жизнь. Но нужно всегда помнить, чтоим можно причинить вред не только себе, но и окружающим

Фото: Piter.TV