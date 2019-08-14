Более 100 обысков провёл петербургский СК по делу о незаконной миграции

Были приняты решения о выдворении, у ряда граждан продолжают аннулировать документы.

В Северной столице продолжается расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции. Фигурантами стали 11 участников преступного сообщества: всем им предъявили обвинения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, один из обвиняемых, который работает депутатом городского мунсовета, сформировал преступное сообщество, которое занимается изготовлением фальшивых документов о постановке иностранных граждан на миграционный учёт. Также в преступных действиях замешан экс-заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Он поставил на учёт как минимум 100 тыс. выходцев из других стран.

В уголовного дела было проведено свыше 100 обысков по местам проживания фигурантов, а также в служебных помещениях управления по вопросам миграции и в офисах преступного сообщества. Были приняты решения о выдворении, у ряда граждан продолжают аннулировать документы.

Ранее мы сообщили о том, что таможенника в Ленобласти задержали за получение взятки в 170 тысяч рублей.

Фото: Следственный комитет России