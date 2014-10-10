Ребенка госпитализировали в больницу после удара током в поселке Кирпичное

Мальчик 2023 года рождения вставил в розетку провод от ночника.

Следователи Выборга устанавливают обстоятельства травмирования ребенка электрическим током. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне вечером в квартире дома в поселке Кирпичное мальчик 2023 года рождения вставил в розетку провод от ночника, в результате его ударило током. На место вызвали скорую помощь, пострадавший был госпитализирован в больницу.

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего данному факту будет дана правовая оценка. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Фото: Piter.TV