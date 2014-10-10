  1. Главная
Ребенка госпитализировали в больницу после удара током в поселке Кирпичное
Сегодня, 11:52
Мальчик 2023 года рождения вставил в розетку провод от ночника.

Следователи Выборга устанавливают обстоятельства травмирования ребенка электрическим током. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Накануне вечером в квартире дома в поселке Кирпичное мальчик 2023 года рождения вставил в розетку провод от ночника, в результате его ударило током. На место вызвали скорую помощь, пострадавший был госпитализирован в больницу. 

После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего данному факту будет дана правовая оценка. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: девочка попала в реанимацию после удара током на автобусной остановке в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

