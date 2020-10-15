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Подростка ударило током у светофора на улице Савушкина. Проверку начали в СК РФ
Сегодня, 12:42
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Подростка ударило током у светофора на улице Савушкина. Проверку начали в СК РФ

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Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании подростка в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали в ведомстве. 

Известно, что 19 апреля 13-летний мальчик прикоснулся к электрощитку светофора около дома 141 по улице Савушкина, в результате чего получил удар током. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести с ожогами на руке и ягодице. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. 

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: подростка из Невского района ударило током на улице. Пострадавший прислонился к железному столбу на пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта. 

Фото: пресс-служба СК РФ

Теги: удар током, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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