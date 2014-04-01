Подростка из Невского района ударило током на улице

На пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта пострадавший прислонился к железному столбу.

В Невском районе Петербурга 16-летнего подростка ударило током. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Юношу госпитализировали в Первую детскую больницу утром 31 марта. Предварительно, на пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта пострадавший прислонился к железному столбу и получил разряд тока. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины щеки и нижней губы.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: девочка-подросток получила разрыв селезенки после падения из окна в Гатчине.

Фото: Piter.TV