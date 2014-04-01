  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подростка из Невского района ударило током на улице
Сегодня, 11:56
194
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Подростка из Невского района ударило током на улице

0 0

На пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта пострадавший прислонился к железному столбу.

В Невском районе Петербурга 16-летнего подростка ударило током. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Юношу госпитализировали в Первую детскую больницу утром 31 марта. Предварительно, на пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта пострадавший прислонился к железному столбу и получил разряд тока. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины щеки и нижней губы.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: девочка-подросток получила разрыв селезенки после падения из окна в Гатчине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский район, удар током
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии