Подростка из Невского района ударило током на улице

В Невском районе Петербурга 16-летнего подростка ударило током. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Юношу госпитализировали в Первую детскую больницу утром 31 марта. Предварительно, на пересечении улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта пострадавший прислонился к железному столбу и получил разряд тока. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадины щеки и нижней губы.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
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Фото: Piter.TV
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