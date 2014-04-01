Девочка-подросток получила разрыв селезенки после падения из окна в Гатчине

На данный момент ведется выяснение всех деталей и причин произошедшего.

В Гатчине юная девушка упала с большой высоты, пишет 78.ru. Примерно в 15:00 13-летняя школьница находилась с матерью в торговом комплексе "Кубус", где они совершали покупки. В определенный момент девочка попросила разрешения посетить книжный магазин, после чего пропала. Мать сначала пыталась найти ее своими силами, но безуспешно, и в итоге обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Позднее выяснилось, что девочка добралась до высотного здания, расположенного на улице Рощинской, и выпала из окна. Ее экстренно доставили в больницу в критическом состоянии и поместили в отделение интенсивной терапии. Девочке уже провели два хирургических вмешательства. В частности, было установлено, что у нее произошел разрыв селезенки. В настоящее время она находится в сознании.

Известно, что девочка росла в благополучной многодетной семье, где воспитываются четверо детей. Семья проживает в частном доме в поселке Тайцы. По словам окружающих, девочка отличается спокойным, тихим нравом, скромностью и творческими способностями. Успехи в учебе даются ей с трудом.

На данный момент ведется выяснение всех деталей и причин произошедшего.

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Фото: Piter.TV