Он ехал на крыше электрички от Финляндского вокзала.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, 26 мая несовершеннолетний находился на крыше электрички, которая двигалась от Финляндского вокзала в Зеленогорск. На станции Ланская подросток получил смертельный удар током от контактной сети.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На прошлой неделе полицейские задержали 13-летнего зацепера из Ленобласти. Юный нарушитель с целью получения острых ощущений неоднократно использовал запрещенный способ проезда на поездах, подвергая свою жизнь опасности. Со слов самого нарушителя, чаще всего он катался в Выборгском и Сестрорецком направлениях.

Фото: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура