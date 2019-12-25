В Петербурге полицейского обвиняют в получении взяток

Мужчина длительное время получал большую сумму денег и разрешал торговать возле Московского вокзала.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сотрудник линейного управления МВД на транспорте обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Стало известно, что полицейский с мая 2018 года по октябрь 2019 года каждый месяц получал деньги от предпринимателя, у которого были незаконные торговые точки в районе Московского вокзала.

Сейчас мужчина задержан, по возбужденному уголовному делу проводится проверка.

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