Стало известно, сколько россиян поддержат изменения в Конституции россиян

39% знают о поправке об обнулении президентских сроков.

Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян. Оказалось, что большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок к Конституции. Это примерно 73% от всех опрошенных. Об этом пишут "РИА Новости".

Опрос ВЦИОМа показал, что осведомленность граждан растет, о точной дате голосования знает 49%. При этом 39% знают о поправке об обнулении президентских сроков.

Принять участие в голосовании планируют 69% опрошенных, проголосуют из них 45%. 17% ещё не определились.

Ранее Две трети регионов поддержали принятие поправок в Конституцию.