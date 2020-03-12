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Две трети регионов поддержали принятие поправок в Конституцию

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Достигнут необходимый минимум для отправки документа в Конституционный суд.

Две трети регионов поддержали принятие поправок в Конституцию. Сегодня парламенты субъектов РФ голосуют за законопроект об изменении главного закона страны.

Обсуждения предлагаемого закона состоялись в 62 из 85 регионов. Теперь достигнут необходимый минимум для отправки документа в Конституционный суд.

Поправки должны одобрить не менее 2/3 органов законодательной власти в регионах. Это прописано в 9 главе Конституции. То есть для этого достаточно одобрения 57 заксобраний.

Ранее Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну.

Теги: госдума, конституция, парламент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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