Валентина Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну. С таким обвинением депутат Госдумы обратилась к хейтерам. Слова спикер ГД приводят журналисты "ТАССа".
Об этих людях, которые делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить
прокомментировала Терешкова
Ранее первая женщина-космонавт внесла инициативу об отмене ограничения президентских сроков в РФ. Парламентарий объяснила причину необходимости данного предложения. Она напомнила, что об этом изменении в Основном законе страны ее просили обычные граждане. Правка не является личным мнением Терешковой или политических кругов.
Ранее Путин рассказал о важности "регуляторной гильотины".
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