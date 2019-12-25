Она считает, что недовольны только и могут, что гадости делать.

Валентина Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну. С таким обвинением депутат Госдумы обратилась к хейтерам. Слова спикер ГД приводят журналисты "ТАССа".

Об этих людях, которые делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить прокомментировала Терешкова

Ранее первая женщина-космонавт внесла инициативу об отмене ограничения президентских сроков в РФ. Парламентарий объяснила причину необходимости данного предложения. Она напомнила, что об этом изменении в Основном законе страны ее просили обычные граждане. Правка не является личным мнением Терешковой или политических кругов.

Ранее Путин рассказал о важности "регуляторной гильотины".

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