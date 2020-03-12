Реформа предполагает отмену с 2021 года надзорных требований к бизнесу, утративших актуальность.

Президент России Владимир Путин рассказал о важности "регуляторной гильотины". Он считает, что реформа контрольно-надзорной деятельности необходима. Именно её называют "регуляторной гильотиной". Заявление Путин сделал в интервью ТАСС.

Здесь главное — не промахнуться. Взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять, как есть, невозможно, - считает глава государства.

Путин отметил, что нельзя допускать ошибок в сфере общественного питания. Иначе "больницы будут работать днём и ночью, принимая людей, которые отравились".

Реформа предполагает отмену с 2021 года надзорных требований к бизнесу, утративших актуальность.

Ранее Путин рассказал, как его обсчитывали и обманывали.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News