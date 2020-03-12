Он подчеркнул, что с теми, кто это делал, ничего не случилось.

Президент России Владимир Путин рассказал, как его обсчитывали и обманывали в прошлом. Он сделал это в интервью ТАСС.

Путин признался, что в советское время его обманывали и иногда обсчитывали. Но он не обращал на это внимания, потому что "лучше без скандала".

Себе дороже, - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что с тем, кто его обманул, ничего не случилось.

Да ничего не было, чего. Знаете, в советское время-то чего там можно было сделать, - сказал он.

Ранее Путин назвал Ходорковского жуликом.

Видео: YouTube / ParlamentRu