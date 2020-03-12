Президент России Владимир Путин рассказал, как его обсчитывали и обманывали в прошлом. Он сделал это в интервью ТАСС.
Путин признался, что в советское время его обманывали и иногда обсчитывали. Но он не обращал на это внимания, потому что "лучше без скандала".
Себе дороже, - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что с тем, кто его обманул, ничего не случилось.
Да ничего не было, чего. Знаете, в советское время-то чего там можно было сделать, - сказал он.
Ранее Путин назвал Ходорковского жуликом.
Видео: YouTube / ParlamentRu
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