Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Фрагмент видео с высказыванием был опубликован в Telegram-канале "Пул N3". Такое заявление Путин сделал в интервью ТАСС.
Ходорковский — жулик, - сказал президент.
Он считает, что "их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах".
Хотя Путин признал, что участие Ходорковского в этих преступлениях не доказано.
Ранее Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках.
Видео: YouTube / вДудь, Правительство России
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