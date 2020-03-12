Путин назвал Ходорковского жуликом

Он считает, что руководство ЮКОСа замешано в убийствах.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Фрагмент видео с высказыванием был опубликован в Telegram-канале "Пул N3". Такое заявление Путин сделал в интервью ТАСС.

Ходорковский — жулик, - сказал президент.

Он считает, что "их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах".

Хотя Путин признал, что участие Ходорковского в этих преступлениях не доказано.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках.

Видео: YouTube / вДудь, Правительство России