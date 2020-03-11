Он назвал сложившееся положение турбулентностью.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках. Глава РФ уверен, что страна спокойно сможет выйти из турбулентного периода. Об этом политик рассказал на встрече с инвесторами. Глава государства считает, что ключевые отрасли выйдут значительно более окрепшими и готовыми к конкурентной борьбе.

Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно заметил спикер

Ситуация отразится на экономике России позитивным образом. Речь идет о проблемах на энергетических, фондовых и валютных рынках. Путин пообещал предпринимателям создать условия для благоприятного инвестклимата. Он добавил, что трудности всегда с одной стороны несут проблемы, а с другой создают возможности. Для России сейчас важным направлением является вложение в развитие высокотехнологичных сфер.

Ранее Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии.

Видео: YouTube/kremlin