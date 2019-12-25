Михаила Саакашвили предупреждали о необходимости отказаться от силовых методов воздействия на данные регионы.

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии. По мнению политика, именно Михаил Саакашвили виновен в испорченных отношениях с Грузией. Об этом специалист рассказал в рамках специального проекта "ТАССа".

Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем прокомментировал Путин

Президент РФ отвергает связь его выступления в Мюнхене в 2007 году с ухудшением обстановки. Глава России предупреждал коллегу ни в коем случае не решать ситуацию с Абхазией силовыми методами.

"Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попер. Попер — получил! заметил политик

Владимир Путин напомнил, что сейчас у иностранца нет политической власти. Однако это не мешает тому бегать по улицам как мартовскому коту.

Ранее Путин рассказал об отношениях с президентами США.

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