Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии. По мнению политика, именно Михаил Саакашвили виновен в испорченных отношениях с Грузией. Об этом специалист рассказал в рамках специального проекта "ТАССа".
Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем
прокомментировал Путин
Президент РФ отвергает связь его выступления в Мюнхене в 2007 году с ухудшением обстановки. Глава России предупреждал коллегу ни в коем случае не решать ситуацию с Абхазией силовыми методами.
"Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попер. Попер — получил!
заметил политик
Владимир Путин напомнил, что сейчас у иностранца нет политической власти. Однако это не мешает тому бегать по улицам как мартовскому коту.
Ранее Путин рассказал об отношениях с президентами США.
Видео: YouTube/
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