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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Сегодня, 10:58
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lesjasap

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

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Михаила Саакашвили предупреждали о необходимости отказаться от силовых методов воздействия на данные регионы.

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии. По мнению политика, именно Михаил Саакашвили виновен в испорченных отношениях с Грузией. Об этом специалист рассказал в рамках специального проекта "ТАССа".

Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чем

прокомментировал Путин

Президент РФ отвергает связь его выступления в Мюнхене в 2007 году с ухудшением обстановки. Глава России предупреждал коллегу ни в коем случае не решать ситуацию с Абхазией силовыми методами.

"Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попер. Попер — получил!

заметил политик

Владимир Путин напомнил, что сейчас у иностранца нет политической власти. Однако это не мешает тому бегать по улицам как мартовскому коту.

Ранее Путин рассказал об отношениях с президентами США.

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир путин, грузия, михаил саакашвили, южная осетия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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