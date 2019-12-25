Со всеми главами Америки лидер России имел конструктивный диалог.

Владимир Путин рассказал об отношениях с президентами США. У российского главы государства были конструктивные отношения со всеми руководителями США. Это началось еще с января 2001 года, когда Билл Клинтон покинул Белый дом. Путин вспомнил о добрых отношениях с Джорджем Бушем-младшим, который был президентом с 2001 по 2009 года. Об этом спикер рассказал в рамках спецпроекта "ТАССа". Что касается Трампа, то политики обращаются друг к другу по имени.

Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом заявил Владимир Путин

Действующее состояние отношений между странами президент России оценивает на "три с минусом". По мнению политика, наладить отношения мешает внутриполитическая ситуация в США. Трамп не раз говорил о доверительных отношениях с российским коллегой. Россия стремится улучшить двустороннее взаимодействие.

Ранее Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России.

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