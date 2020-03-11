Американцы преследуют собственные интересы на Украине.

Владимир Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России. По словам политика, Вашингтон обхаживает Киев и берет его под внешнее управление. Об этом спикер рассказал в рамках специального проекта "ТАССа".В планах американцев есть момент, что Украина должна существовать в том числе и на деньги из РФ.

Сами не хотят им деньги давать прокомментировал глава государства

Речь идет о средствах, которые Москва платить за транзит газа в Европу по территории Украины. Под предлогом обеспечения данного транзита СШа ввели санкции против "Северного потока - 2". Однако и сама Россия заинтересована в сохранении данного пути газа, но меньшего по объему. на самом деле США больше интересует не энергетическая безопасность, а собственные интересы, по мнению Путина. Они стремятся обеспечить рынок сбыта собственной продукции, пусть это даже будет во вред европейским потребителям.

Ранее Рамзан Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News