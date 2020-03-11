Ранее правку приняли на втором рассмотрении в Госдуме.

Рамзан Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах. По словам главы Чечни, сейчас Россия находится на переломном этапе развития. От выбора населения зависит будущее страны. Об этом политик написал в своем аккаунте в Telegram.

В связи с этим, я хочу напомнить свою твердую позицию. Интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса прокомментировал спикер

По мнению Кадырова, у Путина получилось возродить государство, которое было на грани развала. Он призвал россиян не ориентироваться на мнение запада во время голосования по поправкам в Конституцию. Кадыров добавил, что ему неинтересно, как именно в мире воспримут изменения в Основном законе РФ. По словам политика, иностранные страны мечтают о том, чтобы Россия ослабла, но с президентом РФ в лице национального лидера Путина страна сохранит и укрепит мощь и единство.

Ранее Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, BBC News