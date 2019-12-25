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Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Сегодня, 14:23
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matveyvn

Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий

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Депутат считает, что это можно сделать двумя способами.

Депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Об этом сообщает REGNUM.

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

По её словам, это нужно сделать, чтобы "действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на этот пост".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций. Данную поправку предложено обсудить с Владимиром Путиным.

Ранее Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму.

Теги: госдума, путин, терешкова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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