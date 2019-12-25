Депутат считает, что это можно сделать двумя способами.

Депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Об этом сообщает REGNUM.

Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

По её словам, это нужно сделать, чтобы "действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на этот пост".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций. Данную поправку предложено обсудить с Владимиром Путиным.

Ранее Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму.