Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму. Он считает, что это нужно сделать после голосования по поправкам в Конституцию.
- Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки, мы это все поддержим, потому что это наша страна, это наше государство, - сказал Жириновский .
Политик добавил, что если с апреля в силу вступят поправки, то нужно проводить досрочные выборы в парламент. Жириновский предложил дату. Он считает, что досрочные выборы в Госдуму можно провести 20 сентября.
Ранее сообщалось, что поправка к Конституции о детях будет скорректирована.
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