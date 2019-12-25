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Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму
Сегодня, 12:05
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matveyvn

Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму

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Он считает, что это нужно сделать после голосования по поправкам в Конституцию.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму. Он считает, что это нужно сделать после голосования по поправкам в Конституцию.

- Заранее хочу сказать, что фракция ЛДПР поддержит поправки, мы это все поддержим, потому что это наша страна, это наше государство, - сказал Жириновский .

Политик добавил, что если с апреля в силу вступят поправки, то нужно проводить досрочные выборы в парламент. Жириновский предложил дату. Он считает, что досрочные выборы в Госдуму можно провести 20 сентября.

Ранее сообщалось, что поправка к Конституции о детях будет скорректирована.

Теги: госдума, жириновский, конституция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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