Ранее депутаты хотели внести в Основной закон постулат о детях как о "важнейшем достоянии РФ".

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована. Изменения будут внесены во втором чтении Комитетом ГД по законодательству. Об этом "РИА Новостям" заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

Предлагается скорректировать положение о детях, которое вносится в часть 4 новой статьи 67.1 Конституции прокомментировал эксперт

Ранее утверждена формулировка о том, что дети являются важнейшим достоянием РФ. Теперь депутаты считают, что формулировку следует скорректировать, так как она не самая удачная. Она вызвала критику в обществе, появились сравнения и конспирологические умозаключения. Ранее в рабочей группе отказались от формулировки о "важнейшей ценности государства". Представители Госдумы работают над тем, чтобы формулировки не были двусмысленными постулатами, а являлись понятными для всех и отражали базовые ценности каждого гражданина.

Ранее изменения в Конституцию РФ 2020: суть правок.