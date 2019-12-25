Изменения в Конституцию РФ 2020: суть правок

В России, очень вероятно, изменится Основной закон – Конституция. Президент Владимир Путин выступил с этой инициативой в середине января. Мало кто сомневается, что на референдуме, день проведения которого, как ожидается, станет выходным, изменения в Конституцию будут поддержаны. В этом материале Piter.TV рассказывает о предложениях главы государства, инициативах общественности и приводит мнения политологов и СМИ на этот счет.

Путин изменения в Конституции 2020

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил свои предложения по изменению Конституции. Далее события развивались следующим образом. В конце января глава государства внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Для проработки вопроса создана рабочая группа.

Действующая процедура принятия закона о поправках предусматривает прохождение этого закона в Думе, потом в Совете Федерации, потом в законодательных собраниях двух третей ее субъектов.

"Для меня важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит", - сказал в четверг президент на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Суть изменений в Конституцию

Приоритет Конституции. Предлагается, в частности, внести изменения, которые гарантируют приоритет Основного закона в правовом пространстве. "Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции", - сказал Владимир Путин в своем послании.

Рост значимости Госсовета, в работе которого участвуют главы регионов. "Считаю целесообразным закрепить в Конституции соответствующий статус и роль Государственного совета", - предложил тогда президент.

Большие полномочия Госдумы. Сейчас президент лишь получает ее согласие на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает главу кабинета, его заместителей и министров. Владимир Путин предложил доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера, а затем по его представлению вице-премьеров и министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры.

Усиление роли Совета Федерации. Глава государства предложил предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с СовФедом. Также эта палата Федерального собрания может получить полномочия по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов.

Правки в Конституцию 2020

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на внесенный президентом законопроект поступает много предложений в рабочую группу и Госдуму. Сейчас их уже более 500. Предложение выдвигаются самые разные. И отношение к ним, соответственно, тоже разное.

Так, по сообщению "Интерфакса", сопредседатель группы по изменению Конституции, сенатор Андрей Клишас поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о Боге в Основной закон.

Иная точка зрения у Павла Крашенинникова. Говоря о конкретных поправках, политик заявил, что он не поддерживает предложение закрепить в Конституции упоминание Бога.

Другое предложение выдвинул худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, предложивший закрепить в документе запрет на отчуждение территорий России. Как сообщило РИА "Новости", Владимир Путин поддержал эту идею.

Вместе с тем президент высказался против другого предложения - закрепления в Конституции статуса ядерной державы РФ, объяснив это тем, что у нашей страны просто могут появиться более перспективные виды вооружений.

Выдвинута и такая идея, как упоминание в Основном законе норм по защите природы. Ее поддержал, например, ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов.

Еще одна поднятая тема – закрепление в Конституция понятия традиционного брака.

Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой считает такие изменения важным и своевременным шагом. По его словам, президент поддержал инициативу о том, что в основном законе должно быть закреплено понятие брака, как союза мужчины и женщины.

Конституция РФ 1993

Действующая Конституция РФ была принята всенародным голосованием в декабре 1993 года. Все это происходило на фоне неспокойной политической обстановки. В том же году, в октябре, имело место противостояние президента России Бориса Ельцина и Верховного совета. Оно разрешилось силовым путем. Соответственно, 12 декабря, когда шло голосование на выборах в Госдуму и по проекту Конституции, люди больше думали о том, за какую партию отдать свой голос, чем об этом проекте. В итоге, мы все получили президентскую республику. Причем, в достаточно жесткой конструкции.

С тех пор в России неоднократно высказывались за внесение изменений в Основной закон. Причем, различные политические силы. Но власть запустила этот процесс только сейчас. Чем это мотивировано? Что думают об этом политологи, СМИ?

Изменения в Конституцию РФ мнения экспертов

Как полагает политолог Александр Конфисахор, перемены после принятия поправок в Конституцию будут очень большими. Сейчас, по его словам, еще не все понятно. Например, каковы будут полномочия у Госсовета. Будет понятно, зачем потребовались изменения тогда, когда все начнет реализовываться. В интервью Delovoe.tv политолог также отметил, что не видит особого смысла в короткий срок менять Конституцию.

Он также высказал свое недоумение, в частности, в связи с тем, что в Основном законе предлагается предусмотреть полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов.

Говоря о тех инициативах, которые выдвигаются в дополнение к президентским поправкам, Александр Конфисахор высказал мнение, что некоторые представляют из себя полнейшую глупость. Люди просто не понимают, что такое Конституция. Так, отметил политолог, упоминание понятие "семья" в ней целесообразно. Это возможно, в семейном кодексе, но не в Основном законе, сказал политолог.

На реальную жизнь подавляющего большинства людей эти поправки не повлияют, сказал в интервью Delovoe.tv политолог Александр Нездюров. Сейчас, по его мнению, центр власти в России находится в администрации президента, не упомянутой в Конституции и в руках лично президента.

Данная реформа, как полагает Александр Нездюров, ничего не изменит. Надежды на то, что эти реформы обеспечат плавный переход в отдаленном будущего от нынешнего президента к следующему беспочвенны. Придет новый президент - будут новые правила, и Конституция на это не повлияет, считает политолог.

Оппозиционный политолог Георгий Сатаров еще 15 января откликнулся на послание президента на своей страничке в Facebook. Текст был озаглавлен кратко: "Российский транзит стартовал" (имеется в виду завершение в 2024 году срока президентства Владимира Путина). "Транзит – заведомо переходный процесс. И его главный дефект – дефицит обожаемой Путиным стабильности. Значит, транзит нужно обеспечивать не только деньгами, но и какими-то институциональными инструментами, - отметил Георгий Сатаров.

Правки в Конституцию РФ 2020: мнение СМИ

Различные версии причин инициирования президентом России внесения изменений в Конституцию выдвигали СМИ. Так авторитетное агентство Bloomberg, которое ссылалось на два источника в Кремле, высказало мнение, будто Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию после неудачной попытки объединить Россию и Белоруссию. Такой шаг, по данным источников, ослабляет роль Владимира Путина в управлении Россией, но может стать планом "Б" для сохранения власти после 2024 года.

Почти сразу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергнул эту версию. Он заявил, что Россия никогда не выступала с предложением объединиться с Белоруссией в одно государство.

По мнению экспертов, предположение об объединении двух стран действительно весьма наивно. По многим причинам. Первая из которых – на это не пойдет Минск. Такое объединение совершенно не нужно президенту Александру Лукашенко, который правит в своей стране с 1994 года.

Кстати, недавно уже у нас, в России, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ряд поправок в конституции, предусматривающих, в частности, право экс-президентов России стать пожизненным членом Совфеда.

Фото: culture.ru, Википедия, Kremlin.ru