Инициативу Машкова передали юристам.

Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель. Об этом президент заявил во время встречи с рабочей группой по подготовке правок. Ранее инициативу внес на рассмотрение артист Владимир Машков. Автор проекта рассказал, что многие опасаются того, что после ухода Путина у РФ захотят отобрать территории. Об этом актер узнал во время путешествия по регионам страны. В частности, население беспокоится за Калининград и Крым

Отдавать — нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно считает артист

Путин ответил Машкову, что идея ему нравится, но ее надо сформулировать должным образом. Президент страны предложил переадресовать инициативу для изучения юристам.

Ранее Piter.tv писал о том, что Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию.

Видео: YouTube/United Nations, NBC News