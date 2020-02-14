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Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

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Стоимость сопоставляют с проведением выборов президента РФ.

Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию. Бюджет сопоставим со стоимостью выборов президента страны. Тогда кампания обошлась государству более чем в 14 млрд рублей. Об этом сообщили "Ведомости".

Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде

прокомментировала специалист

Глава ЦИК ставит своей задачей донести до избирателей объемное содержание всех правок. Однако не все из них попадут в бюллетень. Ради полного информирования россиян могут разработать мобильное приложение или обеспечить это другим способом. Оптимальным вариантом станет проведение голосования в апреле. Это даст возможность подготовиться, но также и недопустить затягивания. 

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт прокомментировал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным.


 

Теги: голосование, конституция, цик, элла памфилова
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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