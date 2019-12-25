Эксперт прокомментировал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным

Голосование хотят провести в апреле.

День голосования по поправкам в Конституцию могут сделать выходным. Сейчас вопрос решается в Кремле, сообщило "РБК". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что такое произойдет уже не в первый раз.

В 1996 году выборы президента прошли в среду, 3 июля. Тогда Борис Ельцин объявил день голосования выходным. По мнению специалистов, такая мера поможет повысить явку, ведь у россиян, скорее всего, не будет планов на этот день.

Дело еще и в том, что некоторые воскресенья апреля будут занята: 12 апреля — Вербное воскресенье, а 19 апреля — Пасха Христова. В связи с этим власти рассматривают дату 22 апреля.

На данный момент решение еще не принято.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЦИК готовится к голосованию по поправкам в Конституцию.

Фото: Piter.TV