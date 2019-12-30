Появились первые "сливы" информации.

ЦИК готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Оно состоится на основании закона о поправке и внутренних актов ЦИКа. Для его организации будут использована система ГАС "Выборы" и "Мобильный избиратель". Региональным комиссиям поручено проверить готовность к общероссийскому голосованию. Возможность общественного наблюдения останется на усмотрение Общественной палаты.

Эксперты отмечают, что к данному моменту депутаты Госдумы приняли изменения только в первом чтении. До вступления закона в силу у ЦИКа нет полномочий заниматься подготовкой общероссийского голосования по данному вопросу. Однако 25 января произошла утечка сведений с одного из заседаний ЦИКа. Информацию подтвердили "Коммерсанту" три члена организации, которые присутствовали на совещании. Элла Памфилова напомнила, что основной целью является проведение мероприятия так, чтобы у населения не осталось сомнения в его итогах. Она также надеется избежать обвинений в ангажированности.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Абхазии проведут повторные выборы президента 22 марта.