В Абхазии проведут повторные выборы президента 22 марта

Выборы назначены на 22 марта.

В воскресенье, 12 января, стало известно, что члены Центральной избирательной комиссии официально назначили дату повторных выборов президента Абхазии. Об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

Известно, что выборы пройдт 22 марта этого года. Главой комиссии переизбран Тамаз Гогия.

Напомним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы

После Хаджимба заявил, что в попытке госпереворота в Абхазии участвовали иностранные лица.

Ранее мы сообщали о том, что Меркель прилетит в Кремль на переговоры с Путиным.

Видео:apsny.today/YouTube