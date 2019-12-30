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В Абхазии проведут повторные выборы президента 22 марта

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Выборы назначены на 22 марта.

В воскресенье, 12 января, стало известно, что члены Центральной избирательной комиссии официально назначили дату повторных выборов президента Абхазии. Об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.

Известно, что выборы пройдт 22 марта этого года. Главой комиссии переизбран Тамаз Гогия. 

Напомним, что политический кризис произошел в Абхазии в минувший четверг, 9 января. Его спровоцировали протесты возле здания администрации президента. После митинга недовольные граждане ворвались в здание и потребовали отставки Рауля Хаджимбы

После Хаджимба заявил, что в попытке госпереворота в Абхазии участвовали иностранные лица. 

Ранее мы сообщали о том, что Меркель прилетит в Кремль на переговоры с Путиным.

Видео:apsny.today/YouTube

Теги: абхазия, кризис абхазия, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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