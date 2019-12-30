В Берлине уверены, что мировые кризисы без участия России не разрешить.

Меркель прилетит в Кремль на переговоры с Путиным. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Канцлер ФРГ намерена обсудить с российским лидером угрозу большой войны. Меркель затронет ситуацию на Украине, транзит газа и наступление мятежного генерала в Ливии. Главной темой на повестке дня станут двусторонние отношения.

Глава Германии запланировала рабочий визит еще в конце декабря 2019 года. Вместе с канцлером ФРГ прибудет глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Китае зафиксировали первый летальный исход от неизвестного ранее вируса.