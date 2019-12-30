Мужчина болел с конца декабря прошлого года.

В Китае зафиксировали первый летальный исход от неизвестного ранее вируса. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.

Известно, что у пациента имелись другие хронические заболевания. Речь идет об опухоли брюшной полости и заболевании печени. На данный момент новый вирус зафиксирован у 41 человека. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, двоим удалось излечиться от недуга. Есть версия, что вирус находится на городском рынке морепродуктов, посещаемом пациентами. Последний случай заражения был зафиксирован 3 января.

В Роспотребнадзоре уже занимаются анализом нового вируса. Пока медикам не удалось обнаружить, что заболевание передается воздушно-капельным путем. Всемирная организация здравоохранения не видит смысл пресекать торговлю и международные поездки. Однако был усилен санитарный контроль над границей России.

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