Корпус стражей исламской революции ответит за авиакатастрофу, произошедшую 8 января.

Стало известно кто понесет ответственность за крушение украинского самолета в Иране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Командующего воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде.

Командующий воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде тяжело пережил трагедию. Он заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского лайнера. Хаджизаде уточнил, что система ПВО распознала в самолете крылатую ракету. Генерал заключил, что КСИР готовы нести ответственность за случившееся. Любое распоряжение властей будет беспрекословно выполнено, заверил Хаджизаде.

Во время катастрофы на борту оказались 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Вчера, 10 января, Иран заявил, что случайно сбил лайнер, назвав это "человеческим фактором".

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