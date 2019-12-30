Вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год

Ежегодный экспорт российского оружия и техники составляет $14-15 млрд.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил объем экспорта российского вооружения в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лекцию парламентария перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.

Также у страны имеются долгосрочные заказы, которые принесут прибыль в размере $55 млрд. Борисов подчеркнул, что вооружение обеспечивает серьезную прибавку к экономике. Затем вице-премьер РФ привел в пример ЗРС С-400, Су-35 и Су-57. В России считают, что эти модели "по ряду лётно-технических характеристик превосходят" Америку и её вооружение.

Напомним, что в конце 2019 года президент РФ упомянул об укреплении позиций страны на мировом рынке вооружения. Владимир Путин уточнил, что санкции и недобросовестная конкуренция не мешают российским производителям вносить огромный вклад в армию страны.

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