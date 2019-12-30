В министерстве считают, что республика зря тратит время на установление контактов с Америкой.

В КНДР оценили перспективы переговоров с США о денуклеаризации полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

МИД КНДР считает, что налаживание отношений между странами - не повод снова обсуждать эту тему. Это всего лишь личные эмоции, и не ясно, что КНДР больше не будет как раньше обманываться этим, подчеркнул первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван. Он отметил, что диалог о снятии части санкции ООН в обмен на ядерные объекты не состоится. В Кореи уверены, что США не пойдет на уступки.

Напомним, что Госсекретарь Майк Помпео 7 января высказал надежду на возобновление диалога между США И КНДР о денуклеаризации полуострова. В республике намерены продолжать разработку стратегического оружия. Корея не хочет в одностороннем порядке соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний. В МИДе КНДР посчитали, что Вашингтон не предпринимает никаких ответных мер.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Васильева рассказала об изменении системы школьных оценок в аттестатах.