Шойгу провел переговоры с коллегой из США Ллойдом Остином

Политики обсудили ситуацию на Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и американский генерал Ллойд Остин провели переговоры по телефону. Об этом сообщили в Минобороны России.

Политики обсуждали ситуацию на Украине. Сегодня стало известно, что в Киеве планируют взорвать "грязную" бомбу, чтобы потом обвинить Россию в атаке. Об этом сообщил источники РИА Новости.

Этот же вопрос Сергей Шойгу обсудил с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции.

Ранее на Piter.tv: Зеленский призвал весь мир ударить по Кремлю в случае атаки на Офис президента Украины.

Фото: Минобороны России