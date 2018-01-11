В Киеве готовят новую провокацию, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения

Власти Украины хотят подорвать доверие других стран к Москве.

Киевские власти готовят провокацию на территории Украины. Здесь планируют взорвать "грязную бомбу", чтобы потом обвинить Россию в атаке. Об этом сообщил источники РИА Новости.

Добавим, что "грязная бомба" представляет собой маломощный ядерный боеприпас. Цель боевиков — обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения. Так, планируется запустить антироссийскую кампанию, участники которой перестанут доверять Кремлю.

Ранее на Piter.tv: Зеленский призвал весь мир ударить по Кремлю в случае атаки на Офис президента Украины.

Фото: YouTube / Зе! Президент