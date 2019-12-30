По новым правилам учителя смогут ставить "зачтено" по физкультуре, музыке и искусство.

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала об изменении системы школьных оценок в аттестатах. Об этом пишет "Российская газета".

В министерстве считают, что неудовлетворительные оценки по данным дисциплинам могут испортить "корочку" студенту. Васильева указала, что не у каждого ребенка получается на отлично бегать, петь и рисовать. Поэтому в министерстве приняли решение, не портить аттестаты учащимся. Однако окончательный выбор будет за школой.

В завершение Минпросвещения подчеркнула, что в некоторых школах уже перешли на данную систему,но при выдаче школьных аттестатов преподаватели все равно выводят оценки.

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