Россию обязали заплатить компаниям Украины $82 млрд за присоединение Крыма

"Укрнафта" оценила свои потери в размере $50,3 млн. Остальные 11 компаний посчитали, что Россия должна им $47,4 млн без процентов.

Россию обязали заплатить компаниям Украины $82 млн за присоединение Крыма. Такое решение принял федеральный Швейцарский суд. Об этом сообщил Swissinfo.

Две апелляции России по делу о возмещении расходов 12 украинским компаниям были отклонены. Речь идет о двух исковых заявления со стороны украинских компаний. Сначала иск поступил от "Укрнафты", а затем еще от 11 организаций. Часть из них имела связь с группой "Приват" Игоря Коломойского.

В России решение Женевского суда посчитали неправомерным. О решении швейцарского суда в пользу украинских компаний стало известно еще в середине декабря 2019 года. Однако тогда информация не была подтверждена документально.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп намерен налаживать торговые отношения с Россией.