Президент США назвал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году "охотой на ведьм".

Трамп намерен налаживать торговые отношения с Россией. Об этом американский лидер заявил в субботу в эфире телеканала Fox News.

Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм ...закончилась и они (следователи) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего.

- заверил президент США Дональд Трамп

Глава государства подчеркнул, что инцидент давно исчерпан и надо вести торговлю с российской стороной. Напомним, что спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс. Это дело курировал экс-глава ФБР США Роберт Мюллер. Итоговый доклад был обнародован Минюстром США 18 апреля 2019 года. Спецпрокурор признал, что Россия не была в сговоре с Дональдом Трампом.

Американский президент неоднократно уверял парламентариев в отсутствии неправомерных контактов с официальными представителями российской стороны.

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