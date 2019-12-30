Президент Украины выдвинул несколько требований в сторону Ирана.

Украина прокомментировала заявление Ирана о сбитом украинском самолете. Президент страны Владимир Зеленский требует от Ирана "полного признания вины". Об этом он написал в своем Facebook.

Речь идет о компенсациях семьям и возвращении тел погибших. Также украинский лидер настаивает на "полном и открытом" расследовании и привлечении виновных к ответственности. Зеленский заявил, что ждет от Ирана "официальных изменений по дипломатическим каналам". Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор. Президент Ирана заявил, что иранская сторона готова сотрудничать в расследовании причин катастрофы.

Напомним, что 11 января иранские власти объявили, что военные не специально сбили украинский лайнер. В Генштабе ВС страны уточнили, что самолет приняли за "враждебную цель" после того, как он направился в сторону центра Корпуса стражей исламской революции (КСИР).