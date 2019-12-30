О "человеческой ошибке" упомянули в заявлении Генштаба вооруженных сил Ирана.

Иран взял ответственность за катастрофу с украинским Boeing.

Самолет попал под обстрел из-за того, что пролетал над важным военным объектом. Это произошло в "условиях повышенной боевой готовности" в связи с ответными мерами США. Президент страны Хасан Роухани обратился к парламентариям с просьбой принять меры для компенсации. Иранский лидер настоял на том, чтобы расследование катастрофы в Тегеране продолжилось и Генштаб устранил недочеты в работе иранской системы ПВО.

МИД Ирана Джавад Зариф принес соболезнования семьям погибших в своем Twitter. Он также упомянул о "человеческой ошибке в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что учёные подтвердили рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах.