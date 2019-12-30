Развеять подозрения ученых помогло исследование черепов.

В пятницу, 10 января, стало известно, что учёные подтвердили рассказы Христофора Колумба о карибских каннибалах. Об этом сообщает пресс-служба Музея естественной истории Флориды со ссылкой на научный журнал Scientific Reports.

Для исследования учёные изучали черепа обитателей Карибских островов.

"Я потратил несколько лет на то, чтобы доказать, что Колумб ошибался. На самом деле он был прав - племена карибов действительно присутствовали на северных островах Карибского залива тогда, когда он добрался до них", — отметил исследователь

Теперь учёным придется пересмотреть исследования об этих народах.

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