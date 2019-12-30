Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

По словам специалиста, нужно следовать правилу "2+2+4".

Ученый из Гисенского университета Германии Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, в частности, от жира на животе. Об этом пишет издание Focus.

По словам специалиста, необходимо придерживаться правила "2+2+4". То есть два дня человек должен совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, в другие два – силовые нагрузки малой интенсивности. Кроме того, в течение этих четырех дней нужно правильно питаться.

Уточняется, что в качестве кардиотренировок подойдет нордическая ходьба, а также бег трусцой, плавание или езда на велосипеде. Силовые нагрузки можно делать дома.

Согласно схеме "2+2+4", оставшиеся три дня можно отдохнуть как физически, так и отказаться от строгой диеты и позволить себе что-то вкусненькое.

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