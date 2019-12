К такому выводу пришли исследователи из США, которые занимаются проблемой несколько десятилетий.

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания. Исследователи советуют ограничивать себя в приеме пищи в определенный период. Например, делать перерыв с 8 до 14 часов утра. Другой способ - устраивать разгрузочные дни (один-два раза в неделю). Результаты американских специалистов опубликованы в издании The New England Journal of Medicine.

Ученый Марк Маттсон изучает прерывистое голодание 25 лет и сам уже 20 лет придерживается этого режима питания. По мнению эксперта, система улучшает когнитивные функции и защищает организм от неврологических заболеваний. Также она позволяет увеличить чувствительность к инсулину, предотвратить диабет, снизить кровяное давление. Из-за последнего фактора снижается риск сосудисто-сердечных болезней и улучшается иммунная система организма.

