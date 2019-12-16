Врач: "Кратковременное голодание сокращает риск заболеваний"

Организм с помощью отказа от еды может утилизировать чужеродные элементы.

Голодание на протяжении 12-36 часов положительно влияет на здоровье человека. Об этом сообщил RT со ссылкой на доктора медицинских наук, эксперта ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова Валерия Сергеева.

Организм с помощью отказа от еды может утилизировать чужеродные элементы. Также во время голодания энергия берётся из накопленных жирных кислот и человек может снизить вес.

Также голодание может помочь организму бороться с инфекциями и вирусами, так как вся иммунная система перезапускается в этот момент. Врач советует придерживаться схемы голодания – 12 через 12. То есть последний прием пищи приходится на 19:00, а завтрак — на 07:00 следующего дня.

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